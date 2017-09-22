نفت وزارة الخارجية الصينية تقارير قالت إن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) أصدر تعليمات للمصارف والمؤسسات المالية في الصين بوقف التعاملات مع الكيانات في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، خلال إيجاز صحفي الجمعة: (بقدر ما أعرف المعلومات المذكورة غير صحيحة). كما أكد أن (الصين تمتثل بشكل تام لقرارات مجلس الأمن الدولي وتحرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية).

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قبيل لقائه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن المركزي الصيني أبلغ المصارف في البلاد بوقف التعاملات مع كوريا الشمالية.

وزاد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية سادسة مطلع الشهر الجاري، والتي تعد الأقوى، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.

وتفرض على كوريا الشمالية عقوبات دولية تشمل حظر توريد أسلحة ووقود طائرات، كما يمنع شراء الفحم الحجري وخام الحديد والصلب والمأكولات البحرية وغيرها من السلع من كوريا الشمالية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 12 سبتمبر/ أيلول قراراً حول تشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ رداً على التجربة النووية السادسة، وحظيت الوثيقة التي طرحها الوفد الأمريكي بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن. وتحظر الوثيقة الجديدة شراء المنسوجات من كوريا الشمالية، إضافة لمنع توريد مكثفات الغاز إليها، كما فرضت قيوداً على إمدادات النفط الخام ومنتجاته إلى كوريا الشمالية.