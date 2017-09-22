أعلن مصرف الإمارات المركزي، الخميس، أن احتياطيات البلاد من الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3ر13 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي.

وأفادت البيانات المنشورة على موقع المركزي الإماراتي، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 339 مليار درهم (4ر92 مليار دولار) نهاية الشهر الماضي، من 3ر299 مليار درهم (5ر81 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2016.

وأرجعت البيانات نمو الأصول الأجنبية السنوي إلى ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 238 مليار درهم (65 مليار دولار) مقارنة بنحو 2ر118 مليار درهم (2ر32 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي. في المقابل، انخفضت الأوراق المالية الأجنبية حتى تاريخ الاستحقاق في أغسطس 2017 إلى 95 مليار درهم (8ر25 مليار دولار) من 4ر174 مليار درهم (5ر47 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وتتكون أصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى سندات حكومة دبي وأصول أجنبية أخرى. وبحسب بيانات المركزي الإماراتي، زادت الأصول الأجنبية بنسبة 4ر2 بالمائة على أساس شهري، مقارنة بنحو 17ر331 مليار درهم (16ر90 مليار دولار) في يوليو/ تموز الماضي.

وكان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتباراً من يونيو/ حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة. وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 72ر36 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.