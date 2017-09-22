وعزا المجلس، في بيان، القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون (في غياب الموازنة وخارجها). وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب. وقال البيان: (كان ينبغي أن يأتي القانون في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور).

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي. وقال وزير المالية: إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 38ر1 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 65ر1 تريليون ليرة (1ر1 مليار دولار).

في سياق آخر، غيّرت وكالة (موديز)، لخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من (سلبية) إلى (مستقرة)، في ظل تحسن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوكالة أن تلك النظرة تعبر عن توقعها لكيفية تطور الكفاءة الإئتمانية للمصارف في لبنان، خلال الفترة من 12-18 شهراً القادمة، التي تشملها النظرة المستقبلية. وتوقعت (موديز) نمواً (متواضعاً) في الإئتمان بنسبة 6% في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بالدعم المقدم من جانب البنك المركزي اللبناني.

وقالت الوكالة في تقريرها: إنه من المرجح استمرار المصارف اللبنانية في اجتذاب الودائع من العملاء، ما سيمكن القطاع المصرفي من تمويل كل من: القطاع الخاص، والعجز الحكومي، الذي تتوقعه (موديز) عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018.

وفي أغسطس/ آب الماضي، خفضت (موديز) تصنيف لبنان الائتماني إلى (B3) من (B2) مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى (مستقرة). وأضاف التقرير: ان دعم الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية سيظل (قوياً)، لأنه يعتمد على النظام المصرفي في تمويل الجزء الأكبر من احتياجاته التمويلية.

وتتوقع (موديز) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي اللبناني بنسبة 8ر2% في العام الجاري، و3% في 2018، بزيادة من 8ر1% في 2016. وأرجعت الوكالة تلك التوقعات إلى التداعيات الإيجابية لحالة الاستقرار السياسي في لبنان.