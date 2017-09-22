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رقم الخبر: 203274 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول تجاري فنلندي: ينبغي إزالة العوائق المالية بين أوروبا وإيران

مسؤول تجاري فنلندي: ينبغي إزالة العوائق المالية بين أوروبا وإيران

اعتبر رئيس غرفة التجارة في محافظة سافونلينا الجنوبية الفنلندية، ماركو كاكريانيين، إن فرص تطوير العلاقات بين محافظة كردستان وفنلندا جيدة، مشيراً إلى الحاجة إلى إزالة العوائق المالية لتطوير العلاقات الإقتصادية بين إيران وأوروبا.

وفي تصريح له يوم الأربعاء الماضي على هامش المنتدى التجاري لغرفة سنندج (شمال غرب) وغرفة تجارة محافظة سافونلينا في فنلندا، شدد كاكريانيين على ضرورة إزالة العوائق أمام الحركة المالية وتبادل الأموال بين أوروبا وإيران. واعتبر إن الفرص متاحة أمام تطوير العلاقات بين البلدين، وقال: إن محافظة سافونلينا تمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات بين إيران ومحافظة كردستان في مختلف المجالات. وأشار إلى أن سافونلينا تتمتع بطبيعة بكرة وتقنيات متقدمة، معرباً عن الإستعداد في تطوير العلاقات السياحية بين الجانبين.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، إنه تم وعلى هامش المنتدى التجاري لغرف تجارة سنندج وتجارة محافظة سافونلينا الجنوبية في فنلندا التوقيع على مذكرة تعاون مشترك. يذكر أن محافظة سافونلينا تقع في جنوب فنلندا وتبلغ مساحتها 400 كليومتر مربع.

 
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