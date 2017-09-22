أعلن رئيس قسم الإشراف على مشاريع شركة بارس للنفط والغاز، إن ثلاث منصات في المراحل 13 و14 و22 حتى 24 في حقل بارس الجنوبي سوف يتم نصبها وتدشينها نهاية العام الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس القادم).

وفي تصريح له يوم الأربعاء الماضي، قال حسام الدين أميري: إن صناعة المنصات البحرية للمراحل 13 و14 و22 حتى 24 في بارس الجنوبي شهدت تقدماً جيداً. وأشار أميري إلى أن توفير مصادر التمويل يشكل أحد عوامل تقدم هذه المشاريع، وقال: من المتوقع أن يكتمل أيضاً سطح واحد على الأقل لكل مرحلة من المراحل المذكورة حتى نهاية العام الجاري، وبالتالي يمكن استخدامها للنقل البحري في الوقت المناسب.

يذكر أن حقل بارس الجنوبي الغازي يعتبر أكبر مصدر للغاز في العالم والذي يقع على الخط الحدودي الإيراني المشترك مع قطر وتبلغ مساحته 9700 كليومتر مربع، حيث تبلغ حصة إيران من الحقل 3700 كيلومتر مربع. كما يبلغ مخزون الحقل من الغاز نحو 14 تريليون متر مكعب، بالإضافة إلى 18 مليار برميل من السوائل الغازية، وبالتالي فانه يضم 8 بالمائة من غاز العالم.