كشف استطلاع للرأي، أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على 10 آلاف و527 مسلما في 15 دولة أوروبية، أن نحو 92 % من المسلمين المقيمين في أوروبا عانوا من التمييز بأشكاله المختلفة.

وأوضحت النتائج التي نُشرت يوم الخميس، أن 53 % من المسلمين في أوروبا، واجهُوا التفرقة العنصرية عند محاولات العثور على منزل بسبب أسمائهم.

في حين أشارت الدراسة إلى أن 39 % من المستطلعة أراؤهم، عانوا من التمييز العنصري بسبب مظهرهم الخارجي عند سعيهم للحصول على عمل، وشكلت النساء أغلب تلك النسبة، بنحو 35 %.

كما لفتت الدراسة التي تم إجراؤها خلال الفترة ما بين أكتوبر 2015 ويوليو 2016 إلى تعرض نحو 94 % من النساء المحجبات المشاركات في الاستطلاع لاعتداءات ومضايقات تراوحت بين الجسدية واللفظية.

وذكرت الدراسة، أن 31 % من هؤلاء النساء تعرضن للتحرش اللفظي، في حين تعرضت 39% من المحجبات لإيماءات مسيئة، و22 % لعبارات معادية وهجومية.

كما خلصت الدراسة إلى تعرض نحو 2% فقط من المحجبات قيد البحث للاعتداءات الجسدية. وفي المقابل، أفاد الاستطلاع بتعرض 23% من النساء غير المحجبات ضمن عينة الدراسة لمضايقات مختلفة.

وركزت الدراسة على استطلاع آراء المهاجرين من المسلمين وأبنائهم، ممن هم فوق عمر الـ 16، ومضى على تواجدهم أكثر من عام في إحدى الدول الأوروبية التالية النمسا، بلجيكا، قبرص، ألمانيا، الدنمارك، اليونان، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، هولندا، السويد، سلوفينيا، والمملكة المتحدة.