كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الإدارة الأمريكية تستعد لتخفيف القيود على ضربات الطائرات المسيرة ومداهمات قوات الكوماندوز مما يمهد الطريق أمام زيادة وتيرة العمليات ضد تنظيم داعش الارهابي وغيره من الجماعات.

وقالت الصحيفة الخميس نقلا عن مسؤولين على دراية بالمناقشات الداخلية: إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترحوا تخفيف قاعدة تحد بشكل عام من ضربات الطائرات المسيرة والهجمات على من يوصفون بمتشددين خطرين تعتقد السلطات أنهم يمثلون "تهديدا مستمرا ووشيكا" للأمريكيين. وأضافت أنه سيجري توسيع القاعدة لتشمل الجنود المشاة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المستشارين يريدون أيضا حذف قاعدة تخضع ضربات الطائرات المسيرة وهجمات الجيش ووكالة المخابرات المركزية لعملية تدقيق شديد.

وأفادت بأن المسؤولين أبقوا قاعدة تنص على ضرورة "التأكد كثيرا" من عدم مقتل أي مارة من المدنيين.

وأوضحت نيويورك تايمز أن لجنة حكومية أقرت القواعد المقترحة في 14 سبتمبر/أيلول وأحالتها إلى ترامب للتوقيع عليها. ولم يرد البيت الأبيض على طلب تعقيب على هذا الخبر.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أصدر القواعد في عام 2013 فيما يتعلق بعمليات الجيش ووكالة المخابرات المركزية خارج مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا.