أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الثلاثاء العاصمة مكسيكو سيتي ومناطق مجاورة لها ليبلغ 273 قتيلا في زلزال هو الأقوى من نوعه يضرب المكسيك منذ 32 عاما، في وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها لليوم الرابع بحثا عن ناجين وسط الأنقاض.

وسقط القسم الأكبر من القتلى بالعاصمة مكسيكو سيتي التي بلغت حصيلة قتلاها 137، في حين قضى 73 شخصا في ولاية موريلوس و43 في بويبلا، ومن بين القتلى ثلاثة أجانب، هم تايواني وبنمية وإسباني.

وتسببت قوة الزلزال، وخاصة في مكسيكو سيتي التي يقطنها عشرون مليون نسمة، في انهيار أبراج ومبان سكنية وتسويتها بالأرض، مما صعّب مهمة الدفاع المدني في أعمال الإنقاذ بحثا عن ناجين.

وسادت موجات من الذعر مختلف أنحاء وسط البلاد، مع تحول مناطق شاسعة إلى أثر بعد عين، وقد فرّ آلاف الناس من منازلهم، وانقطعت خدمات الهاتف والكهرباء والمياه عن نحو أربعة ملايين شخص بالعاصمة.

في هذه الأثناء، يواصل رجال الإطفاء والشرطة والجنود والمتطوعون لليوم الرابع جهودهم المضنية للبحث عن ناجين محتملين تحت ركام المباني المدمرة التي يعتقد أن بها أشخاصا على قيد الحياة مع أن الآمال بالعثور على أحياء تتضاءل مع مرور الوقت.

وقد نجحت فرق الإنقاذ في انتشال نحو ستين ناجيا من مناطق من وسط مكسيكو سيتي وأخرى في أحياء فقيرة بعيدة ناحية الجنوب. بينما قال رئيس بلدية مكسيكو سيتي ميغل إنخل مانسيرا إن خمسين شخصا في عداد المفقودين.

ورد مدير الدفاع المدني المكسيكي لويس فيبيب بوينت على مزاعم بهدم السلطات لبنايات متضررة من الزلزال، قائلا "ليس صحيحا أننا نقوم بهدم بنايات من الممكن أن يكون بها أحياء"، ومشددا على أن "عمليات الإنقاذ مستمرة ولن تتوقف".

يشار إلى أن أقوى زلزال ضرب المكسيك كان في سبتمبر/أيلول 1985 وأودى حينها بحياة أكثر من عشرة الآف شخص.