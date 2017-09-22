  • الجمعة ١ محرم ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203265 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: سياحة  
الحديقة الجبلية في مدينة آشتيان
تمتاز بمناظرها الخلابة ونسيمها العليل

الحديقة الجبلية في مدينة آشتيان

تقع الحديقة الجبلية على مسافة 80 كم شمالي مدينة آشتيان في منطقة جبلية مرتفعة في المحافظة المركزية وسط إيران وتقع هذه الحديقة ضمن ناحيتها الغربية حيث تزخر بالغابات الخضراء ذات الأشجار الشاهقة المثمرة وغير المثمرة، وعلى مقربة من هذه الحديقة تقع قرية باسم "آهو" وهي تمتاز بأجوائها الخلابة ونسيمها العليل في فصل الصيف حيث تجاور سفوح جبلية هي الروعة بعينها.

وإضافة إلى معالمها الطبيعية، فيها أيضاً آثار قديمة ومزارات دينية، ففيها مرقد العلوية "بي بي شهر بانو" والسيد عبد الله، حيث تم تشييد مقبرتيهما في العهد القاجاري.

مدينة آشتيان هي باردة جداً في فصل الشتاء لكن أجواءها تعتدل في الربيع والصيف والخريف، لذلك فهي مؤهلة لإستقبال السائحين في فصل الصيف نظراً لأجوائها الرائعة ومناظرها الطبيعية الخلابة التي تبهج النفوس.

وتقطن في هذه المنطقة العديد من الأصناف الحيوانية النادرة لكونها نائية عن المدن وفيها مراتع وواحات خضراء، حيث يبلغ عدد هذه الأنواع 27 صنفاً من مختلف الحيوانات البرية وإضافة إلى ذلك أحصي فيها أكثر من 91 نوعاً من النباتات النادرة.

.

حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
حديقة جبليةحديقة جبلية
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec