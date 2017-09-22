تقع الحديقة الجبلية على مسافة 80 كم شمالي مدينة آشتيان في منطقة جبلية مرتفعة في المحافظة المركزية وسط إيران وتقع هذه الحديقة ضمن ناحيتها الغربية حيث تزخر بالغابات الخضراء ذات الأشجار الشاهقة المثمرة وغير المثمرة، وعلى مقربة من هذه الحديقة تقع قرية باسم "آهو" وهي تمتاز بأجوائها الخلابة ونسيمها العليل في فصل الصيف حيث تجاور سفوح جبلية هي الروعة بعينها.

وإضافة إلى معالمها الطبيعية، فيها أيضاً آثار قديمة ومزارات دينية، ففيها مرقد العلوية "بي بي شهر بانو" والسيد عبد الله، حيث تم تشييد مقبرتيهما في العهد القاجاري.

مدينة آشتيان هي باردة جداً في فصل الشتاء لكن أجواءها تعتدل في الربيع والصيف والخريف، لذلك فهي مؤهلة لإستقبال السائحين في فصل الصيف نظراً لأجوائها الرائعة ومناظرها الطبيعية الخلابة التي تبهج النفوس.

وتقطن في هذه المنطقة العديد من الأصناف الحيوانية النادرة لكونها نائية عن المدن وفيها مراتع وواحات خضراء، حيث يبلغ عدد هذه الأنواع 27 صنفاً من مختلف الحيوانات البرية وإضافة إلى ذلك أحصي فيها أكثر من 91 نوعاً من النباتات النادرة.

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