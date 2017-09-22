عبَراتٌ حسينية عاشورائية يمكن اعتبار هذه قصيدة مَدخلاً إلى شهر محرم الحرام . لما فيها من عَرضٍ لعموميات الأحداث الأليمة والمفجعة لواقعة عاشوراء سنة 61 هجرية.