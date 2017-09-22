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رقم الخبر: 203262 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: ثقافة وفن  
فنانة ايرانية تقيم ورشة تعليمية في تايوان

فنانة ايرانية تقيم ورشة تعليمية في تايوان

ستقيم السينمائية الايرانية "كتايون شهابي" ورشة عمل تعليمية في تايوان، عن كيفية التسويق وايجاد سوق عالمية للافلام.

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة قدمت لكتايون شهابي من قبل لجنة "تايبيه" السينمائية في تايوان لغرض اقامة ورشة عمل تعليمية للسينمائيين التايوانيين في الدورة الرابعة لبرنامج "لجنة تايبيه السينمائية" في تايوان التي انطلقت في 18 من سبتمبر/أيلول الجاري تحت عنوان "اكاديمية تايبيه للافلام" وتستمر لغاية 3 من اكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتقيم لجنة تايبيه هذا البرنامج منذ سنة 2014 وتدعو سينمايين محترفين من مختلف انحاء العالم لاقامة ورش تعليمية للسينمائيين التايوانيين.

والسينمائية الايرانية كتايون شهابي معروفة عالمياً وتحظى بمكانة في الاوساط السينمائية الدولية وقد كانت عضوة لجنة تحكيم احدى دورات مهرجان "كان" السينمائي وهي مديرة مؤسسة "نوري بيكتشرز" السينمائية.

 

 
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مصدر الخبر: أي فيلم
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