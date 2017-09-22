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رقم الخبر: 203261 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: ثقافة وفن  
«الملعقة» يقتنص جائزة افضل وثائقي من زيمبابوي

«الملعقة» يقتنص جائزة افضل وثائقي من زيمبابوي

فاز الوثائقي الايراني "الملعقة" (قاشق) للمخرج "جلال ويسي" بجائزة افضل وثائقي من مهرجان "زيمبابوي" الدولي.

وأقيم المهرجان بدورته التاسعة عشرة في بداية سبتمبر/أيلول الجاري وتنافس في المهرجان 200 فيلم من 42 دولة.

و"الملعقة" يسلط الضوء على حياة الاطفال والناشئة والعقابات الجسدية التي يتعرضون لها من قبل آبائهم.

يذكر أن المخرج ويسي يحمل في سجله الفني اخراج الفيلمين الوثائقيين "نحو الأفق"(به سوي افق) و"طقوس كروس" (آيين كروس).

 
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مصدر الخبر: أي فيلم
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