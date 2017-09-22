وأقيم المهرجان بدورته التاسعة عشرة في بداية سبتمبر/أيلول الجاري وتنافس في المهرجان 200 فيلم من 42 دولة.

و"الملعقة" يسلط الضوء على حياة الاطفال والناشئة والعقابات الجسدية التي يتعرضون لها من قبل آبائهم.

يذكر أن المخرج ويسي يحمل في سجله الفني اخراج الفيلمين الوثائقيين "نحو الأفق"(به سوي افق) و"طقوس كروس" (آيين كروس).