حصل الفيلم الايراني القصير "الجسر"(بل) للمخرج "امين قشقائيان" على جائزة افضل فيلم قصير من قسم الاطفال والناشئة لمهرجان "أتلانتيك" الدولي في كولومبيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته الثالثة في الـ30 من اغسطس/آب المنصرم واستمرت حتى الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري وتنافس فيه 1200 فيلم من 65 دولة.

قصة "الجسر" مقتبسة من قصة حياة الشهيد "بهنام صفوي" الذي استشهد في الحرب الصدامية المفروضة على ايران (في ثمانينيات القرن المنصرم).

يذكر أن "الجسر" سبق ان شارك في 26 مهرجانا وترشح لنيل جاتزتين من مهرجان "كان للبحر الابيض المتوسط" الدولي ومهرجان "كوئينز" الدولي ببريطانيا.