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رقم الخبر: 203259 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: ثقافة وفن  
«وقت الغداء» و«ليس بعد» في «ميل فالي»

«وقت الغداء» و«ليس بعد» في «ميل فالي»

تستضيف الدورة الـ40 من مهرجان "ميل فالي" في الولايات المتحدة الاميركية فيلمين ايرانيين قصيرين هما " وقت الغداء" و "ليس بعد" .

ويخصص المهرجان قسما للافلام القصيرة العالمية بعنوان 5@5 حيث تتنافس عدة افلام قصيرة من مختلف نقاط العالم مع بعضها للفوز بجائزة هذا القسم.

ويتنافس في هذه الدورة 95 فيلما قصيرا من بينهم "وقت الغداء" و "ليس بعد".

يشار الى ان المهرجان بدأ فعالياته عام 1977 واكتسب شهرة واسعة في اميركا و العالم من خلال عرضه لمختلف انواع الافلام حيث يستضيف سنويا اكثر من 200 مخرج من 50 دولة.

وستقام الدورة الـ40 لمهرجان ميل فالي بين الخامس حتى الخامس عشر من اكتوبر في مدينة سان رافائيل في ولاية كاليفورنيا الاميركية.

 
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مصدر الخبر: أي فيلم
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