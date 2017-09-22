انطلقت العروض العامة للفيلم السينمائي الإيراني – الهولندي المشترك "لينا" للمخرج "رامين رسولي" ابتداء من افغانستان.وانطلقت عروض الفيلم في دور السينما الافغانية في قاعة "لافغان" في العاصمة كابل.

وفيلم "لينا" هو اول عمل للمخرج الأفغاني المقيم في هولندا "رامين رسولي"، ومن انتاج "مسعود نكنام بيرزادة" و"سياوش حقيقي".

و"لينا" قصة تؤكد على علاقات الصداقة بين الشعبين الإيراني والأفغاني.

تلعب الفنانة حسيبا ابراهيمي الدور الرئيسي في فيلم "لينا"، كما يمثل كل من همايون ارشادي وأمير آقائي الدورين الرئيسيين للإيرانيين في الفيلم. كما يشارك في العمل إلى جانب من تقدم كل من عطية غبيشاوي، مجكان کامجو، شهاب شادابي وقاسم ميرزا کريمي.