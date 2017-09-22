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رقم الخبر: 203257 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: ثقافة وفن  
«التمارض» في «ارس» البولندي

«التمارض» في «ارس» البولندي

ينافس فيلم "التمارض" للمخرج "عبد آبست" بصفته الممثل الوحيد لآسيا في قسم المسابقة لمهرجان "ارس" ستة أفلام دولية للحصول على جائزة المهرجان الأولى.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الـ ٢٦ من سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى الرابع من اكتوبر/تشرين الأول القادم في مدينة "Kotawice" البولندية.

ويتعبر مهرجان "ارس" إلى جانب مهرجان ""ورشو" من أهم المهرجانات البولندية، ويصل إلى مسابقته النهائية كل عام سبعة أفلام فقط، وكان لفيلم "التمارض" هذا العام حصة في هذه المنافسة الكبيرة، ليكون الممثل الآسيوي الوحيد في مسابقة المهرجان.

ويعتبر فيلم "التمارض" التجربة السينمائية الاولى للمخرج "عبد آبست"، وجاء في ملخصه: ثلاثة شبان يذهبون الى منزل رجل مسن.

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان "تورنتو" الدولي للافلام في كندا وعرض في الـ17 من سبتمبر/ايلول الجاري في مهرجان " tiff" الدولي بأمريكا.

 
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مصدر الخبر: أي فيلم
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