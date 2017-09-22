وأرجع الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما قراره إلى الأعباء البدنية التي تتطلبها هذه الرياضة إضافة إلى تراجع رغبته في مواصلة القتال في الحلبات.

وقال وارد في بيان بموقعه الشخصي على الانترنت أترك الملاكمة لأن جسدي لم يعد يقدر على الوفاء بالأعباء البدنية لهذه الرياضة إضافة إلى أن رغبتي في مواصلة القتال لم تعد كما كانت في السابق.

وتابع لو لم أستطع أن أمنح أسرتي وفريقي المعاون وجماهيري كل ما عندي فان الاعتزال يكون هو القرار الصائب.

وحقق وارد الذي فاز بالميدالية الذهبية في اولمبياد 2004 رقما لافتا خلال مسيرته بالفوز 32 مرة دون أي هزيمة من بينها 16 انتصارا بالضربة القاضية.

وكان احدث نزال خاضه في يونيو حزيران عندما فاز على سيرجي كوفاليف ليحتفظ بالالقاب العالمية الثلاثة في وزن خفيف الثقيل.