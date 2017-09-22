  • الجمعة ١ محرم ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203256 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: رياضة  
بطل وزن خفيف الثقيل يعتزل الملاكمة

بطل وزن خفيف الثقيل يعتزل الملاكمة

أعلن اندريه وارد حامل اللقب العالمي الموحد في وزن خفيف الثقيل والبطل الأولمبي السابق اعتزاله الملاكمة يوم الخميس.

وأرجع الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما قراره إلى الأعباء البدنية التي تتطلبها هذه الرياضة إضافة إلى تراجع رغبته في مواصلة القتال في الحلبات.

وقال وارد في بيان بموقعه الشخصي على الانترنت أترك الملاكمة لأن جسدي لم يعد يقدر على الوفاء بالأعباء البدنية لهذه الرياضة إضافة إلى أن رغبتي في مواصلة القتال لم تعد كما كانت في السابق.

وتابع لو لم أستطع أن أمنح أسرتي وفريقي المعاون وجماهيري كل ما عندي فان الاعتزال يكون هو القرار الصائب.

وحقق وارد الذي فاز بالميدالية الذهبية في اولمبياد 2004 رقما لافتا خلال مسيرته بالفوز 32 مرة دون أي هزيمة من بينها 16 انتصارا بالضربة القاضية.

وكان احدث نزال خاضه في يونيو حزيران عندما فاز على سيرجي كوفاليف ليحتفظ بالالقاب العالمية الثلاثة في وزن خفيف الثقيل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6750 sec