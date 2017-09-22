أصبح حامل لقب الدوري الإسباني في موقف لا يحسد عليه، بعد خسارته على ملعبه أمام ريال بيتيس ليلة الاربعاء بنتيجة 0-1.

ووفقا لموقع "ماركا"، فأن خسارة ريال مدريد السبت على ملعبه، جعلت بداية هذا الموسم الأسوأ للفريق الملكي منذ 20 عاما.

ولم يحقق ريال مدريد أي انتصار في مبارياته الثلاث الأولى على ملعبه هذا الموسم، حيث تعادل مع ليفانتي وفالنسيا وخسر أمام بيتيس.

وتعود آخر مرة لم ينجح فيها الفريق الملكي بالانتصار في المباريات الثلاث الأولى على ملعبه إلى موسم 1995-1996، وهو الموسم الذي أنهاه ريال مدريد في المركز السادس بفارق 17 نقطة عن البطل وقتها، أتلتيكو مدريد.

ويقبع الفريق حاليا في المركز السابع في لائحة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.