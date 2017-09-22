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رقم الخبر: 203253 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: رياضة  
ملعب أتلتيكو الجديد يستضيف "نهائي الأبطال" 2019

ملعب أتلتيكو الجديد يستضيف "نهائي الأبطال" 2019

سيستضيف ملعب أتلتيكو مدريد الجديد (واندا متروبوليتانو) دوري الأبطال 2019، بحسب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع للجنة التنفيذية الأربعاء.

 وتفوق ملعب أتلتيكو مدريد على استاد باكو الأولمبي منافسه الوحيد خلال التصويت على اختيار ملعب النهائي. وسيستضيف ملعب باكو  في أدربيجان نهائي الدوري الأوروبي.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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