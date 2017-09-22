سيستضيف ملعب أتلتيكو مدريد الجديد (واندا متروبوليتانو) دوري الأبطال 2019، بحسب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع للجنة التنفيذية الأربعاء.

وتفوق ملعب أتلتيكو مدريد على استاد باكو الأولمبي منافسه الوحيد خلال التصويت على اختيار ملعب النهائي. وسيستضيف ملعب باكو في أدربيجان نهائي الدوري الأوروبي.