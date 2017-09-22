أعلن ناديا تشلسي وأتلتيكو مدريد، الخميس، بأنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال المهاجم دييغو كوستا إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي "توصل أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى اتفاق مبدئي لانتقال دييغو كوستا".

وأضاف "الاتفاق سينجز لدى توقيع العقد بين نادينا والمهاجم الإسباني" مشيرا إلى أن "النادي الانجليزي سمح لدييغو كوستا بالسفر إلى مدريد في الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي والاتفاق على العقد مع نادينا".

أما تشلسي فاصدر بيانا أشار فيه إلى أنه "توصل إلى اتفاق مع اتلتيكو مدريد لعملية انتقال دييغو كوستا".

ونقلت فرانس برس عن النادي اللندني"سيتم توقيع العقد عندما يتفق النادي على بنود العقد مع اللاعب واجتياز الأخير للفحص الطبي".

وكان مدرب تشلسي انطونيو كونتي أبعد كوستا عن التشكيلة الأساسية خلال الموسم الحالي، في حين أصر الأخير للعودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد فريقه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.