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رقم الخبر: 203251 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: رياضة  
المكسيك تتحدى الزلزال بـ"فورمولا 1"

المكسيك تتحدى الزلزال بـ"فورمولا 1"

قال منظمو جائزة المكسيك الكبرى إن السباق سيقام في موعده كما كان مخططا في مكسيكو سيتي، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، رغم تضرر العاصمة من أقوى زلزال يضرب البلاد منذ 32 عاما.

ونقلت رويترز عن مدير التسويق بالسباق رودريجو سانشيز للصحفيين إن حلبة ايرمانوس رودريجيز في جنوب شرق العاصمة لم تتعرض لضرر.

وأوضح سانشيز الذي كان في مكسيكو سيتي عندما ضربها زلزال بقوة7.1 درجة بمقياس ريختر مساء الثلاثاء قامت لجنة تفتيش بمعاينة الحلبة مرتين بالفعل وشاهدت مسار السباق والمنشآت والوضع على مايرام.

وأضاف سنواصل التقييم لكن لا توجد مخاوف وسنستضيف السباق. وسباق المكسيك هو الحلقة 18 من إجمالي 20 سباقا في الموسم،  ومن المقرر إقامته يوم 29 أكتوبر المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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