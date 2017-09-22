  • الجمعة ١ محرم ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203250 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: رياضة  
مستقبل ميسي في خطر لأسباب سياسية

مستقبل ميسي في خطر لأسباب سياسية

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مضمونا، وقد يرحل في أي وقت عن الفريق لخوض تجربة جديدة.

وينتهي عقد ميسي مع البرسا عقب نهاية الموسم الحالي، ورغم إعلان النادي عن توصله لاتفاق معه، إلى أن العقود لم توقع حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن هناك سببا سياسيا هذه المرة قد يتسبب برحيل ميسي عن برشلونة، وهو انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وأضافت أنه في حال خرج برشلونة من الدوري الإسباني بعد استقلال كاتالونيا، فإن ميسي سيرحل عن الفريق في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3583 sec