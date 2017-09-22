ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مضمونا، وقد يرحل في أي وقت عن الفريق لخوض تجربة جديدة.

وينتهي عقد ميسي مع البرسا عقب نهاية الموسم الحالي، ورغم إعلان النادي عن توصله لاتفاق معه، إلى أن العقود لم توقع حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن هناك سببا سياسيا هذه المرة قد يتسبب برحيل ميسي عن برشلونة، وهو انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وأضافت أنه في حال خرج برشلونة من الدوري الإسباني بعد استقلال كاتالونيا، فإن ميسي سيرحل عن الفريق في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.