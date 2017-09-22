وذکرت مساعدة رئیس الجمهوریة لشؤون المرأة، معصومة ابتکار في مراسم تکریم عالمة الریاضیات الراحلة، بأن ما جعل مريم میرزاخاني تصل إلى هذا المستوى من العلم والتعليم یعود الی شخصيتها والبيئة والأسرة والظروف العامة التي عاشتها وهي ضرورية جدا لمجتمعنا وقد منحت وزارة العلوم مريم ميرزاخاني جائزة الشباب في مجال العلوم والتي تمنح سنويا للناشطات في مجال العلوم علی أمل أن نتمكن من منح هذه الجائزة على صعيد المؤتمرات الدولية، على غرار مريم ميرزاخاني التي كانت شخصیته وطنية الى جانب شخصیتها الدولیة.

وأضافت ابتکار بأن الأجواء العائلیة الهادئة والمودة وصلات الإنسان القوية من جهة، والخلفية التعليمية الإيجابية من ناحية أخرى أعطت لمريم روح هادئة. بالاضافة الی ذلک فإن جو التنمية والتقدم نحو التميز في أسرة مريم ميرزاخاني ساهم إلى حد كبير في ظهور هذه الشخصيات العالمة.

وقالت مدیرة مؤسسة التوثیق والمکتبة الوطنیة الایرانیة، اشرف بروجردي: إننا نكرم في هذا الحفل شخصية لعبت دورا في مستقبل البشرية والطريق إلى تحقيق والنمو اذ نشأت مريم في هذا الوطن وتألقت وافلحت في تعليم الأجيال الحاضرة والمقبلة بأن المرء قادر على تحقيق النمو والتميز.

كما تحدث في هذا الحفل والد مریم میرزا خاني حول تأسیس معهد باسم مریم میرزا خاني وقال بأن من أهداف هذا المعهد اقامة مسابقات ومؤتمرات علمية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لخلق حراك أكاديمي للنخب والتنسيق مع مختلف المؤسسات.

وأشار البروفسور عباس عدالت، أستاذ الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في الكلية الإمبراطورية في لندن وأستاذ جامعة شريف للتكنولوجيا بأن مريم کانت متواضعة ولطیفة وعاطفیة للغاية وتبتعد عن الاضواء وتحمل مشاعر قویة جداً من الذکاء العاطفي والاجتماعي .هذا وتم في ختام هذه المراسم ازاحة الستار عن تمثال ملکة الریاضیات الایرانیة مریم میرزاخاني مع إصدار طابع باسمها.