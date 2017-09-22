سلط موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم (AFC) الضوء على القمة المرتقبة بين برسبوليس الإيراني والهلال السعودي في اطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، حيث ألقى نظرة على بعض اللاعبين البارزين الذين يُمكنهم إحداث الفارق بالمباراة.

ووصف الموقع برسبوليس، بالعملاق القادم من العاصمة الإيرانية طهران، والذي يتباهى بوجود ثلاثة لاعبين بارزين في صفوفه من خلال مهاجم قناص، وصانع ألعاب موهوب، وظهير أيمن متأخر ما زال شاباً ويستمر في التألق.

مهدي طارمي

وأوضح الموقع أن من الإنصاف القول بأن عام 2017 كان عاماً مميزاً حتى الآن لمهدي طارمي (25 عاما)، فقد ساهم المهاجم الإيراني أيضاً بوصول فريقه برسيبوليس إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد أن سجل ستة أهداف في دور المجموعات، نجح طارمي في التسجيل مرة أخرى خلال إياب الدور ربع النهائي أمام الأهلي السعودي.

خريج أكاديمية "برك" بوشهر، هو إلى حدٍ كبير مختص في اللعب داخل منطقة الجزاء، وأغلب أهدافه جاءت من داخل المنطقة، وهو بارع في الكرات العالية، ولديه موهبة غريزية في التسجيل.

يبلغ معدل طارمي في التسديد 3.2 تسديدة في المباراة الواحدة، ولديه دقة في التسديد على المرمى بنسبة 46%، وكان صاحب ما يقارب نصف رصيد برسبوليس من الأهداف حتى الآن في البطولة القارية.

وعلى الرغم من ذلك، لم يظهر المهاجم كما يجب خلال لقائي فريقه في دور المجموعات أمام الهلال السعودي الذي لم يتذوق بعد طعم الهزيمة في البطولة الحالية.

محسن مسلمان

وأشار الموقع الى أن على عكس طارمي، فإن لاعب وسط برسبوليس محسن مسلمان (26 عاما) على دراية في كيفية التسجيل أمام الهلال، خاصة بعد أن نجح في إحراز هدف في المباراة الافتتاحية للفريق الإيراني في دور المجموعات أمام الفريق السعودي، والتي انتهت 1-1.

وقد لا يكون لاعب خط الوسط قد نجح في التسجيل في دوري أبطال آسيا منذ ذلك الحين، لكنه كان إلى حدٍ بعيد المُبدع الرئيسي في فريقه برسبوليس.

مع صناعته 21 فرصة، بالشراكة مع "هالك" و "وو لي"، فهم يُعتبرون الأعلى في ذلك من بين الموجودين في الدور قبل النهائي، وبالتالي فإن أهمية مسلمان تعتبر بديهية.

وقد اشتهر مسلمان بقدراته الممتازة، وفنياته الرائعة، وقد تطور بشكل كبير منذ انضمامه إلى فريق العاصمة طهران من ذوب آهن أصفهان في عام 2016.

عادة ما يكون اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لاعب خط الوسط الأكثر تقدماً خلف المهاجم طارمي، وهو من يُحرك اللعب، في حين أن لاعبين في فريقه أمثال علي عليبور ووحيد أميري يحتلون مراكز أوسع.

صادق محرمي

وأكد AFC أن صادق محرمي سجل أعلى نسبة تدخلات لقطع الكرة بمجموع 21 تدخل في البطولة، وذلك أكثر من أي لاعب من بين الموجودين في الأندية الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي.

وكان اللاعب القادم من مدينة "هشتبر" شمال إيران قد أرتقى من خلال المراحل السنية في صفوف نادي ملوان، قبل أن ينتقل إلى نادي برسبوليس العام الماضي.

يتم الاعتماد على لاعب المنتخب الإيراني تحت 23 عاماً إلى حدٍ كبير للعب في الجناح الأيمن المتأخر، ولكن يتم دفعه أحياناً للعب في الأمام.

مع نجاحه في 79 من المواجهات الفردية، فإن محرمي هو اللاعب الثاني فقط وراء البرازيلي "هالك" في هذا المجال، ويتميز أيضاً بنسبة 81% من الدقة في تجاوز اللاعب المنافس، وكذلك بنسبة 76% من الدقة في مواجهة اللاعبين المنافسين.

كان اللاعب الشاب بديلاً ولم يشارك في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي أمام الأهلي السعودي، لكنه كان الفوز الوحيد الذي غاب عنه محرمي حتى الآن في البطولة القارية. والظهور في الدور قبل النهائي من دوري الأبطال، سيساهم بالتأكيد في حصول النجم الصاعد على مزيد من الشهرة.