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رقم الخبر: 203241 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يتعادل مع "سباهان" بنتيجة 2-2
في الاسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز..

برسبوليس يتعادل مع "سباهان" بنتيجة 2-2

تعادل نادي برسبوليس مع نادي "سباهان"، الخميس بنتيجة 2-2 على ملعب "نقش جهان" في اصفهان وذلك ضمن مباريات الاسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز.

وسجل هدفي نادي برسبوليس مهدي طارمي في الدقيقة 38 وعلي علي بور في الدقيقة 72، بينما سجل هدفي نادي سباهان مروان حسين في الدقيقة 61 وجلال علي محمدي في الدقيقة 88.

وكان لاعب برسبوليس علي علي بور قد سجل في الدقيقة 3 هدفا في مرمى سباهان لكن حكم اللقاء لم يحتسبه.

وانتهى اللقاء بنتيجة 2-2 ليحصل برسبوليس على 14 نقطة ويبقى في المرتبة الثانية في جدول الدوري بينما احتل سباهان المركز 12 بحصوله على 7 نقاط.

وفيما يلي نتائج  المباريات الاخرى:

سیاه جامكان 0- 1كسترش فولاد

استقلال خوزستان0- 0سپیدرود رشت

استقلال طهران 1- 1 ذوب آهن

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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