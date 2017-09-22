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رقم الخبر: 203229 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 13:26 الاقسام: منوعات  
ضبط 4 حمير حاولت سرقة مرسيدس!

ضبط 4 حمير حاولت سرقة مرسيدس!

أحبطت الشرطة في جمهورية جنوب إفريقيا، محاولة تهريب سيارة مرسيدس، بواسطة 4 حمير، إلى زيمبابوي المجاورة.

وقال وزير الشرطة في جنوب إفريقيا، فيكيلي مبالولا -على حسابه في «تويتر»: إن الشرطة تجري تحقيقاٌ بعد العثور على سيارة في وادي نهر ليمبوبو، قبل يومين. مشيراٌ إلى أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار إلى منطقة غابات باتجاه زيمبابوي.

وعثر على السيارة وهي من طراز Mercedes-Benz C 220  مربوطة بالحمير في وادي لومبوب الجاف، حيث استخدم المشتبه فيهم الحمير لسحب السيارة عبر النهر، لكن أفراد الأمن هاجموهم في الوقت المناسب، حين لم تعد الحمير قادرة على جرّ السيارة، بعدما غاصت في الرمال.

ووقع حادث مماثل في ديسمبر الماضي، حين لاحظ الأمن الوطني، من على متن مروحية تابعة للشرطة، سيارة مع حمير مربوطة إليها، وسط ليمبوبو، وتعدّ هذه المحاولة الفاشلة لتهريب سيارة من جنوب إفريقيا إلى زيمبابوي الخامسة خلال الأسبوع الماضي.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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