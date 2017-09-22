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رقم الخبر: 203228 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 13:26 الاقسام: منوعات  
غزال شرس يهاجم زرافة.. وهذا ما حدث !

غزال شرس يهاجم زرافة.. وهذا ما حدث !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "لا يصدق" لنوع من الغزلان، وهو يهاجم زرافة وقد تم تصويره في إحدى حدائق الحيوانات.

العديد من التعليقات التي أتت بمجملها متعاطفة مع الزرافة "المسكينة"، ومتفاجئة من "هول شراسة" الغزال.

فالغزال الذي هاجم الزرافة الوديعة وكأنه في حلبة مصارعة، لم يهادن ولا للحظة، بل انقض بكل شراسة وقوة، وعزيمة "خرافية" فعلاً على "الحيوان الطويل"، وأردى الزرافة أرضاً، لا بل ثبتها دون حراك لدقائق، قبل أن تنهض المسكينة بتعثر. في حين راح الغزال الشرس ينطحها دون هوادة.

وبعد أن وقفت على أقدامها المرتجفة، وحاولت الإفلات منه والهرب، لاحقها وأوقعها من جديد، قبل أن تقف مجدداً وتفر من أمام هذا الغزال المجنون الذي لربما "اعتقد نفسه" أسداً.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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