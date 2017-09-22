بالامس تذكرنا فريد الاطرش وعرجنا على (جميل جمال.. مالوش مثال).. اكثر العرب خلال الستين سنة الماضية من اطلاق اسم جمال على ابنائهم تيمناً منهم بالزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر.. ولكن لم يطلق احد على ابنه اسم مثال الا عائلة عراقية من بيت الآلوسي سمت ابنها مثال وطلع فعلاً مثال سيء ورديء للانسان الذي يبيع نفسه بابخس الاثمان.. وايه كمان.

يازلمة خلينا من مثال الالوسي.. واحكي لنا شيئاً عن جمال.. اذا تقصد من احبتي جمال عبدالناصر فان الزلمة جذب انتباه وحب واحترام العرب والمسلمين ولهذا سموا ابنائهم على اسمه.. والى يومنا هذا ما زال الرجل يمثل غصة عند الاميركان والصهاينة والوهابية ولهذا نراهم بين الفينة والاخرى يدفعوا احد كلابهم للنباح ضده على الرغم من مضي حوالي قرن من الزمان على رحيله!! وآخرهم عمرو موسى اللي قال ان عبدالناصر كان يعيش حياة البذخ والترف والرفاه المطلقة!! ورد على ذلك الشعب المصري واقسم احد اولاد الزعيم المصري انهم كعائلة كانوا يشربون الماء من (الحنفية بتاع حيهم) حيث لم تكن اسالة الماء قد وصلت كل البيوت.

هل تقصد يارجل ياعجوز ان جمال كان زعيماً مثالثاً بالمطلق.. لا يانور عيني اقسم لكم بحياة صالح المطلق.. اقصد انه زعيم في ذلك الزمان استقطب شعبه من خلال تقشفه ومعاداته لامريكا واسرائيل زي الهواء بومين في الجزائر وعبدالكريم قاسم في العراق وغيرهما.. طيب هل ان كلامك هذا يعني ان كل من اسموه اهله باسم جمال يطلع وطني ثورية تحرري شريف؟ لا ياعيني اقسم لكم بحياة نور الشريف.. خذوا مثالاً على ذلك واحد سعودي اسمه جمال خاشقجي.. الوجه الاعلامي البارز للعائلة السعودية الحاكمة لعدة سنين.. لا يهمه في الدفاع عن العائلة رحيل ملك ولا مجيء آخر.. يواصل تلميع الصورة حتى لبس التنورة وغنى مع الشحرورة.

بالامس كتب هذا الاعلامي الهامام الصمام الضرغام مقالاً في الواشطن بوست الامريكية تندر فيه بالقمع اللي يحصل في السعودية وتحكميم الافواه والاعتقالات وانعدام الحريات والحماقات والدجل والخرافات! والطريف ان جميل جمال القشقجي يقول ان هذه اوضاع وحالات جديدة على الشعب السعودي!! يازلمة (العب غيرها) هذه لعبة مكشوفة ومعروفة اي بوق يطبل للسلطات له عمر محدد ووقت محتوم!! لما انتهى وقتك ورماك بن سلمان في سلة المهملات رحت تحكي عن القمع والاضطهاد اللي هو موجود في مملكة آل سعود من زمن عاد مش كدة ياواد.