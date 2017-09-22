قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الطب النفسي، رئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن «السّنط» من الأمراض التي تنتقل عن طريق التلامس بين التلاميذ وبعضها بعضا، وهو عبارة عن هرمونات تظهر على هيئة تكتلات بالجلد.

وأضاف الناظر لـ«الدستور» أن السنط من الأمراض التي تنتقل بين الطلاب في المدارس وهو ما يعرف باسم «الأوبئة» وهي عبارة عن إصابة فطرية تصيب الوجه وفروة الرأس سريعة الانتقال.

ومن الأمراض التي تنتقل أيضًا في موسم الدراسة «الحصف» وهو نوع من بكتيريا تظهر على شكل دماميل وقرح في الوجه وفروة الرأس وتنتقل عن طريق التلامس.

وقدّم استشاري الأمراض الجلدية بعض النصائح للأمهات للحفاظ على الأطفال من العدوي الجلدية:

- كوني حريصة على استحمام أطفالك يوميًا بعد القدوم من المدرسة

- قص الأظافر باستمرار مع مراعاة النظافة بشكل يومي

- التشديد على الأطفال بعدم تبادل الأطعمة و«الكوبايات» الخاصة مع زملائهم.

- فحص الشعر يوميًا لتفادي انتقال أشهر المشاكل التي لا تفرق بين المدارس الكبيرة والصغيرة ألا وهي «القمل».

- عدم جلوس الأطفال بشراب القدم داخل المنزل، إضافة إلى تهوية القدمين فور الدخول للمنزل

- الحرص على نظافة المستلزمات الخاصة به سواء كانت مدرسية أو خاصة بالمأكل والمشرب.