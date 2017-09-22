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رقم الخبر: 203223 تاريخ النشر: أيلول 22, 2017 الوقت: 13:28 الاقسام: اجتماعيات  
الحيوانات الثدية تتواصل عبر الروائح

الحيوانات الثدية تتواصل عبر الروائح

قال باحثون من ألمانيا إنهم طوروا أسلوبا جديدا لجمع روائح الجسم لدى الحيوانات. وحسب باحثي معهد ماكس بلانك للتطور البشري في مدينة لايبزيغ، يُستخدم خلال هذه الطريقة جهاز خاص لامتصاص عينات روائح من الوسط المحيط وتحليلها. وكان من المعتاد حتى الآن أخذ هذه العينات من الحيوانات على سبيل المثال من خلال البشرة.

ونشر الباحثون نتائج بحثهم في مجلة "ميثودس ان اكولوجي اند ايفولوشن". وقالت بيرجيته شلوغل، كبيرة الباحثين الذين أعدوا الدراسة: "استطعنا من خلال هذه الطريقة جمع عينات من حيوانات السرقاط التي تستطيع التحرك بحرية في الأماكن المخصصة لها في حديقة حيوانات لايبزيغ أو في جامعة زيوريخ". وأوضحت الباحثة أن الحيوانات الثدية تتواصل مع أقرانها عبر الروائح لأهداف منها التعرف على شريكها في التناسل أو أصدقائها.  وأشار الباحثون إلى أنهم يأملون من خلال هذه الطريقة الجديدة في دراسة أفضل للتواصل بين الحيوانات التي تعيش في البرية وفهمها بشكل أفضل.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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