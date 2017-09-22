اعلن المتحدث باسم الجيش الايراني شاهين تقي خاني ان طائرة من طراز 747 تابعة للجيش تحمل شحنة ثانية من المساعدات الايرانية حطت ظهر اليوم الخميس في مطار بنغلادش .



اعلن المتحدث باسم الجيش الايراني شاهين تقي خاني ان طائرة من طراز 747 تابعة للجيش تحمل شحنة ثانية من المساعدات الايرانية حطت ظهر اليوم الخميس في مطار بنغلادش .

واشار تقي خاني في تصريح لفارس الى اجراءات الجيش لمساعدة مسلمي ميانمار المظلومين وقال ان الشحنة الاولى من المساعدات لمسلمي الروهينغا بزنة 40 طن ارسلت يوم الجمعة الماضية الى بنغلادش بطائرة للجيش من طراز 747 حيث قام الهلال الاحمر بتوزيعها على المشردين من مسلمي ميانمار.

واوضح ان الشحنة التي تم نقلها الى بنغلادش تزن 30 طنا وهي عبارة عن مساعدات جمعها الهلال الاحمر الايراني وتبرعات لمنتسبي القوة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي حيث تم نقل هذه الشحنة بطائرة من طراز 747 للقوة الجوية للجيش .

واكد المتحدث باسم الجيش الايراني ان برنامج المساعدات سيتواصل ومن المقرر ان يجري نقل عدة شحنات اخرى جوا لتوزع على مشردي الروهينغا .