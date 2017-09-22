

زار أعضاء مجلس خبراء القیادة، المرقد الطاهر للامام الخمینی الراحل رضوان الله تعالی علیه، مجددین العهد والمیثاق مع الاهداف والمبادیء السامیة لمؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

اعضاء مجلس خبراء القیادة یجددون العهد والمیثاق مع مبادئ الامام الخمینی

وفی ختام الاجتماع الرسمی الثالث لمجلس خبراء القیادة (الدورة الخامسة) ، زار أعضاء المجلس مرقد مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حیث قرأوا الفاتحة علی روح مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ووضعوا اكلیلا من الزهورعلی ضریح الامام الراحل.

كما زار اعضاء مجلس خبراء القیادة، مرقدی نجل الامام السید احمد الخمینی (رض) و زوجة الامام الخمینی (رض) السیدة خدیجة ثقفی وقرأوا الفاتحة علی روح هذه السیدة المضحیة.

وبعد زیارة مرقد الامام الخمینی (رض) التقي اعضاء مجلس خبراء القیادة، قائد الثورة الاسلامیة.

انتهي** 2344