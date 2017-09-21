اكد رئيس لجنة الطاقة النووية في فرنسا (CEA) رئيس الوفد الفرنسي في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دانيل وروارده: اننا عازمون على حفظ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) ولا يوجد أي بديل لهذا الإتفاق.

وقال وروارده في كلمة القاها الثلاثاء في المؤتمر: ان إتفاق فيينا بشان البرنامج النووي الايراني هو جزء ضروري من نظام حظر الانتشار النووي بحيث ان فرنسا عاقدة العزم على حفظه وفي الحقيقة لا يوجد أي بديل له، الامر الذي يجب ان يكون واضحا.

واضاف: ان كافة الالتزامات التي قطعتها ايران بشأن النووي يجب ان يتم تنفيذها بصورة حازمة وشفافة ومستديمة وان الاطراف المتفاوضة تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الشان.

واشار الى ان دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضروري في هذا المجال، مؤكدا ان فرنسا تعرب عن تقديرها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اجراءاتها لمراقبة كافة اجزاء الإتفاق النووي وتؤكد دعمها لها.

كما اعتبر مدير عام وزارة الشوون الاقتصادية والطاقة الفدرالية في ألمانيا، تورتسن هردان، خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) بأنها انجاز كبير مؤكدا ان بلاده تلتزم بتنفيذ هذا الإتفاق بصورة شاملة ومستديمة.

وقال هردان في كلمته الثلاثاء في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؛ ان الإتفاق الذي توصلت اليه ايران ومجموعة (5+1) في شهر تموز/يوليو عام 2015 يعتبر انجازا كبيرا في مجال منع الانتشار على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مضيفاً: ان هذا الإتفاق اثبت بان الدبلوماسية قادرة على معالجة التحديات السياسية والامنية المعقدة جدا.

واضاف: ان على ايران ان تنفذ كافة إلتزاماتها في هذا المجال بصورة دقيقة كما يجب على الاطراف المعنية الأخرى أن تنفذ الالتزامات التي قطعتها بحسن النوايا، مؤكدا ان ألمانيا ملتزمة بتنفيذ الإتفاق النووي بصورة كاملة ومستديمة.





