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رقم الخبر: 203213 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 20:21 الاقسام: محليات  
مناورات جوية للجيش والحرس الثوري في بندر عباس

مناورات جوية للجيش والحرس الثوري في بندر عباس

أعلن قائد القاعدة الجوية التاسعة للجيش، العميد سخاوت عشايري، أن القوات الجوية للجيش أطلقت تدريبات جوية مشتركة مع حرس الثورة الإسلامية عبر استخدام 32 جهاز طائر عسكري حربي في بندر عباس بمحافظة هرمزكان (جنوب).

أعلن قائد القاعدة الجوية التاسعة للجيش، العميد سخاوت عشايري، أن القوات الجوية للجيش أطلقت تدريبات جوية مشتركة مع حرس الثورة الإسلامية عبر استخدام 32 جهاز طائر عسكري حربي في بندر عباس بمحافظة هرمزكان (جنوب).
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن قائد القاعدة الجوية التاسعة التابعة للجيش العميد سخاوت عشايري أعلن إن التدريبات تضم فضلا عن 32 جهاز طائر عسكري حربي مروحيات متنوعة تابعة للجيش الإيراني ولحرس الثورة الإسلامية.
ولفت عشايري إلى أن هذه التدريبات تأتي تمهيدا للمناورة التي ستجري يوم الجمعة (22 أيلول).
وقال قائد القاعدة الجوية التاسعة التابعة للجيش أن المناورة تهدف الى رفع مستوى الجهوزية لدى القوات المسلحة الإيرانية وتعزيز قوة الردع في البلاد.




 

 
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