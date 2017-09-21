قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: إن بلاده ستبحث فرض عقوبات على اقليم كردستان العراق لاعتزامه إجراء استفتاء على الإنفصال.

وصعّدت تركيا الثلاثاء، موقفها المعارض لاستفتاء الأكراد وصوّبت مدافع الدبابات وقاذفات الصواريخ تجاه حدودها الجنوبية قائلة؛ إن تقسيم جارتها قد يؤدي إلى صراع عالمي.

وقال إردوغان أثناء حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء: إن الإستفتاء قد يثير صراعات جديدة في الشرق الأوسط.

وفي حديث إلى الصحفيين أمام فندقه، قال إردوغان: إن مجلس الأمن القومي التركي ومجلس الوزراء سيناقشان العقوبات المحتملة على شمال العراق عند اجتماعهما يوم الجمعة.

ونقلت الأناضول عن إردوغان قوله: فيما يتعلق بمجلس الأمن القومي، سننصح الحكومة بقرارنا. وفي هذه الأثناء، سيجتمع مجلس الوزراء ويناقش هذا الموضوع وسيجريان معا تقييما للأمر وسيعرضان موقفهما بشأن نوع العقوبات الذي يمكننا أن نفرضه، إن كنا سنفعل ذلك، لكنها في هذه الحالة لن تكون عادية.

ولأنقرة روابط تجارية قوية مع حكومة كردستان العراق التي تضخ مئات الآلاف من براميل النفط يوميا عبر تركيا، وأقرت خططا تقدمت بها شركة روسنفت النفطية الروسية العملاقة للإستثمار في شبكة أنابيب تنقل الغاز إلى تركيا وأوروبا.

وقال إردوغان: سنعلن أفكارنا النهائية بشأن هذا الأمر بعد اجتماع مجلس الوزراء وقرار مجلس الأمن القومي.

من جانبه اكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، تعليقا على استفتاء اقليم كردستان، ان جميع القوات الأمنية والمسلحة التركية على أهبة الاستعداد.

وقال في كلمة له خلال حفل خاص بمناسبة يوم المحاربين القدماء بالعاصمة التركية أنقرة، إن بلاده تراقب جميع التطورات في الإقليم الكردي عن كثب، مشيرا الى انه في حال تم اتخاذ قرار (بالتدخل العسكري)، أو إذا لزم الأمر، فإننا ملتزمون بالعمل بكل حزم.

وشدد على أن أي تغيير في وحدة أراضي العراق يعني ظهور عوامل خطر جديدة بالنسبة لتركيا، معتبرا ان هذا التطور سيكون بمثابة صب البنزين على النار، في إشارة إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات.

ويعارض الاستفتاء دول في المنطقة وخارجها، خصوصا تركيا التي تقول: إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وافادت وكالة السومرية عن شهود عيان بأن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية شمال محافظة دهوك العراقية، مضيفة: إن الهجوم وقع على منطقة أفاشين الحدودية التابعة لناحية شيلادزي، واستمر لنحو ساعة.

واضافت بأن السنة النيران شوهدت تتصاعد مع المواقع التي تعرضت للقصف، ولم يعرف بعد حجم الخسائر.

كما أعلن وزير الخارجية للتركي مولود جاويش اوغلو ان مسلحين أكراداً أسروا اثنين من مسؤولي الاستخبارات التركية اثناء مهمة لهما بشمال العراق، واضاف: تعمل تركيا لعودة جميع المواطنين الذين خطفهم حزب العمال الكردستاني.







