أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، وقائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن طيار انور حمة أمين، أهمية وحدة أراضي العراق، ومواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الارهاب.

وخلال اللقاء الذي جرى، الاربعاء، في مقر قيادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، اكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق حول القضايا المشتركة.

وخلال اللقاء هنّأ العميد حاجي زادة، المرجعية والجيش والشعب في العراق لمناسبة الانتصارات ضد داعش، وأشار الى ان التعاطي والتعاون والعلاقات بين البلدين ايران والعراق قد تطورت ودخلت مرحلة جديدة بعد الهجوم الذي شنه داعش على العراق وقال: انه وفي ظل طلب المساعدة من جانب الحكومة العراقية والدعم العسكري من قبل ايران في الابعاد الاستشارية والتسليحية فقد توثقت العلاقات والتعاون بين القوات العسكرية في البلدين.

وصرح قائلاً: منذ الايام الاولى لهجوم داعش على العراق وقفت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الى جانب القوة الجوية العراقية في مكافحة الارهابيين من خلال المساعدات الاستشارية والدعم التقني والتدريبي وان هذه المسيرة مستمرة لغاية الآن حيث يلفظ الارهاب التكفيري انفاسه الاخيرة في العراق.

واشار الى العلاقة المستمرة والوثيقة مع القوة الجوية العراقية قائلاً: تم خلال اللقاء البحث في قضايا مثل اقليم كردستان والتداعيات والنتائج السلبية المتوقعة لإجراء الاستفتاء فيه، كما جرى التباحث حول مرحلة ما بعد داعش كهاجس مشترك.

ونوه الى تناقضات السلوك الاميركي في موضوع الارهاب والتصدي له وقال: إن تناقضات مثل تأسيس وتجهيز داعش ودعمه العلني والسري من قبل اميركا من جانب، والادعاء بمكافحة الارهاب والدعاية الاعلامية التي تقوم بها واشنطن في هذا الصدد من جانب آخر، قد جعلت مكافحة داعش اكثر تعقيدا.

واكد قائد القوة الجوفضائية بان داعش سينتهي الا ان مؤامرته لن تنتهي، وأضاف: إن الاميركيين كانوا قد رحّلوا مسألة القضاء على داعش الى ما بين 10 الى 30 عاما قادمة الا ان الجميع شهد إجتثاث وصمة العار هذه صنيعة الاستكبار والصهيونية في نحو 3 اعوام في العراق.

من جانبه، اكد قائد القوة الجوية العراقية خلال اللقاء بأن العراق لن ينسى أبدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية له خاصة التعاون الاستشاري والتقني والتخصصي والتدريبي من قبل القوة الجوفضائية للجيش والشعب العراقي في مواجهة الارهابيين والتكفيريين، لافتا الى ان ايران والعراق بلدان جاران ومسلمان ومتضامنان تربطهما الكثير من المشتركات والعلاقات الدينية والاجتماعية وان التعاون بينهما في مواجهة داعش سيؤدي الى ارساء السلام والامن في المنطقة.

واشار الفريق الركن طيار انور حمة امين الى موضوع الاستفتاء في اقليم كردستان العراق، منوها الى التعايش السلمي بين العرب والكرد على مدى الازمنة، مؤكدا بانه ينبغي اليوم ايضا في ظل الوحدة متابعة الحفاظ على العراق الموحد.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء ايضا حول ضرورات توفير الامن لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).







