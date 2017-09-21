رد مسؤولون ايرانيون كبار على خطاب الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، امام الجمعية العامة للامم المتحدة والذي تحدث فيه بصلافة ضد الجمهورية الاسلامية والإتفاق النووي معها.

فقد اعتبر امين المجلس الأعلى للأمن القومي «علي شمخاني» مواقف دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في الامم المتحدة، بأنها تكشف عن النزعة المثيرة للحرب والمعارضة للسلام واضاف: لا يحق لأي طرف من الاطراف الموقّعة على خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) أن يرفض الاليات المنصوص عليها من خلال خلق الذرائع الواهية.

وقال شمخاني امس: إن تصريحات ترامب هذه تنم عن قصر نظر الرئيس الامريكي تجاه الإتفاقيات الدولية ومبادئها الحقوقية، وان المجتمع الدولي لا يبالي بمثل هذه التصريحات.

واضاف: إن الرئيس الامريكي لايزال يعيش أجواء الإنتخابات في لجوئه الى الحرب الكلامية ضد منافسيه لذلك من الضروري ان يذكّره مستشاروه بأن تصرفاته الدعائية لا تُحدث تغييرا في عزم الدول وسلوكها.

واكد ان ايران عاقدة العزم على إستيفاء حقوقها المشروعة والقانونية بشكل كامل وتجاهل إثارة الاجواء وأضاف: إنه يحق لأي من الاطراف الموقّعة على الإتفاق النووي اللجوء الى الذرائع الواهية ورفض الآليات المنصوص عليها في الإتفاق الدولي.

ونوه بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كررت التزام ايران بتعهداتها في سبعة تقارير واكدت على الطابع السلمي لنشاط ايران النووي، لذلك فإن إثارة الاجواء على الصعيد الاعلامي والصاق التهم الواهية بايران بهدف شن الحرب النفسية، تفتقر الى أي قيمة ومصداقية.

واوضح؛ ان السياسة الامريكية تجاه الإتفاق النووي بمثابة الإستهزاء بمسار المفاوضات وعدم التزام هذا البلد بالضوابط الدبلوماسية، وهذا السلوك لا يحمل سوى رسالة واحدة للعالم الا وهي إسقاط المصداقية عن المحافل الدولية.

واوصى شمخاني الرئيس الامريكي ان يسعى وبدلا من إلقاء مثل هذه التصريحات، للحد من تراجع شعبيته لدى الرأى العام الامريكي وكذلك المجتمع الدولي.

وحول مزاعم ترامب بشأن دور ايران في تصعيد الحرب في اليمن، أوضح أمين المجلس الاعلى للأمن القومي، ان الرئيس الامريكي لجأ الى سياسة الهروب الى الامام لتضليل الرأي العام، فيما الطائرات السعودية تقصف الشعب اليمني الأعزل بحماية امريكية وتستخدم الاسلحة المحرمة والقنابل العنقودية وتهدم البنى التحتية في اليمن وتخلق كارثة انسانية في هذا البلد.

واضاف: إن الدعوة الى ارساء الديمقراطية في اليمن وحق تقرير المصير هو الذنب الوحيد الذي ارتكبه الشعب اليمني، مندداً بالتدخل العسكري الامريكي في اليمن وارتكاب المجازر الانسانية.

ووصف شمخاني، ترامب بالكذاب ومن حماة الجماعات التكفيرية والارهابية في المنطقة، واضاف: انه أمر القوات العسكرية الامريكية بإفساح المجال أمام الارهابيين للهروب من المنطقة.

اما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فقد وصف خطاب الرئيس الاميركي في الجمعية العامة للامم المتحدة بانه سخيف وينم عن الوقاحة والجهل ولا يستحق حتى الرد عليه.

وقال ظريف الذي يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في صفحته على موقع تويتر، ان ترامب تجاهل حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية في السياسة الداخلية والخارجية ومكافحة الارهاب، مما يشير الى عمق جهله وسلوكه وكلامه المخادع، وكل ذلك، الى جانب حقائق مثل دعم الحكومة الاميركية للكيان الصهيوني المجرم والانظمة الدكتاتورية في المنطقة وانشاء ودعم الجماعات الارهابية، سوف لن يؤدي سوى للمزيد من عزلة وعدم مصداقية الحكومة الاميركية امام العالم.

من جانبه ردَ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، في صفحته على تويتر على تصريحات الرئيس الامريكي بخصوص حصول الايرانيين على الأنترنيت.

وكتب آذري جهرمي، أمس الاربعاء، على تويتر: اذا كانت الادارة الامريكية لديها مخاوف من منع الايرانيين تصفح الأنترنيت، لماذا تحجب بعض المواقع عن الشعب الايراني بذريعة الحظر؟

وكان ترمب قد زعم في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان ايران تضع قيودا امام استخدام الانترنيت.

كما علق امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، في التويتر على خطاب الرئيس الامريكي واتهامه ايران باستخدام ثروتها لـ (تقويض السلام في الشرق الأوسط)، قائلاً: يبدو ان نتنياهو كتب خطاب ترامب امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك قال المستشار العسكري الأعلى لقائد الثورة الاسلامية، اللواء سيد حسن فيروز آبادي، ان ترامب قلب الحقائق وهدد الشعوب الثورية في العالم بالدمار والهلاك.. ويعادي الانسانية.

ونشر اللواء فيروز آبادي مدونة في معرض تعليقه على خطاب ترامب في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة مصرحا فيها بانه الاكثر خزيا وعارا في تاريخ الامم المتحدة.

وتابع : اني اقدم التعازي الى الشعب الامريكي على وجود هكذا رئيس في بلادهم.

وقال اللواء محمد علي جعفري القائد العام للحرس الثوري: إن خطاب الرئيس الامريكي كشف النقاب عن حقيقة أمريكا وفضحها أمام العالم، مشددا على ضرورة الرد القاطع والصريح على هذه التصريحات من قبل مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف اللواء جعفري: إن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أمريكا أمام ايران لاسيما في المنطقة جعلتهم يفقدون السيطرة على أنفسهم وتصريحاتهم التي يدلون بها، معتقدا أن اتهام أمريكا لايران أمر يليق بأمريكا وادارتها الفاسدة والمتعجرفة.

الى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد مسعود جزائري الاربعاء في رده على تصريحات الرئيس الامريكي ان بالقول خطاب الرئيس الامريكي يكشف عن ضعف وعجز ادارة تعاني من (جنون العظمة) في حلمها بان تصبح قوة عظمى.

واضاف: خلافا لما يعتقده ترامب ان الولايات المتحدة صاحبة القوة (القيادة العظمى) فان الشواهد كشفت جميعها عن عجز الادارة الامريكية في مواجهة الاحداث والتطورات سيما في منطقة غرب آسيا.

واشار الى الجرائم التي ارتكبها العسكريون الامريكيون في العراق وسوريا وافغانستان واليمن. وقال بعبارة أخرى، اميركا تواجه وبقوة أي بلد يعمل خلافا لمصالحها، الا ان كانت عاجزة عن المواجهة.

ومضى بالقول: عندما يقول ترامب لا يمكننا ان نلتزم بالإتفاق النووي، هذه مشكلته هو، لكن عليه ان يعلم لا يمكن ان يحصل على أي تنازلات من ايران بإطلاق هذه التخرّصات.



