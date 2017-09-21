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رقم الخبر: 203203 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: اقتصاد  
تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين إيران والبوسنة والهرسك

تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين إيران والبوسنة والهرسك

أشاد رئيس وزراء كانتون سراييفو في البوسنة والهرسك والسفير الايراني في سراييفو بمستوى العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين، وأكدا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وخلال لقائه محمود حيدري سفير ايران لدى سارييفو، أشار كناكوويج رئيس وزراء كانتون سراييفو في البوسنة والهرسك الى أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات في جميع المجالات العلمية والاقتصادية وقدم الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية لحمايتها الشعب البوسني أيام الحرب، وقال:كنت شاباً أيام الحرب، ولكن سمعت من الأقارب والأصدقاء ان الشعب والحكومة الايرانية كانا الى جانبنا دفاعا عن شعبنا. وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية كانت من أوائل المعترفين باستقلال البوسنة والهرسك وهذا مهم جداً بالنسبة لنا.

وأكد رئيس وزراء كانتون سراييفو على ضرورة تطوير العلاقات في جميع المجالات ومنها السياحية والتجارية والصناعية والعلمية، وقال: من خلال جهد الطرفين يمكن تهيئة الأرضية المناسبة لعلاقات أكثر تطوراً في القريب العاجل. وأشار الى تأشيرات الدخول، وقال: سنسعى لتسهيل حصول الايرانيين على تأشيرات دخول الأراضي البوسنية.

وأشار السفير محمود حيدري الى المشتركات الكثيرة بين الشعبين، وأكد على ضرورة تسهيل إصدار تأشيرات سياحية لمواطني البلدين، وقال: من الجانب الايراني لا توجد أية مشاكل في إصدار تأشيرات لمواطني البوسنة ونتمنى أن يبذل الجانب البوسني قصارى جهده لدخول الايرانيين أراضيه.

وأشار السفير الى الإنجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات ومنها التكنولوجيا الحديثة، وقال: نحن مستعدون للتعاون مع كانتون سراييفو في جميع المجالات ومنها تكنولوجيا النانو ويمكن أن يتم ذلك عن طريق القطاعين الخاص والعام في البلدين.

 
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