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رقم الخبر: 203202 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: اقتصاد  
روسيا تعلن إستعدادها لتطوير التعاون التجاري والصناعي مع إيران

روسيا تعلن إستعدادها لتطوير التعاون التجاري والصناعي مع إيران

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة والشركات التجارية في محافظة نيجني نوفغورود الروسية ماكسيم جركاسوف: ان روسيا مستعدة للتعاون مع ايران خاصة المحافظة المركزية الايرانية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية.

وأضاف جراكاسوف، الثلاثاء، في اجتماع مجموعة عمل الخاصة بتطوير صادرات المحافظة المركزية الذي عقد بمشاركة وفد تجاري من المحافظة الروسية في مدينة أراك (وسط البلاد): ان روسيا لديها ميزات اقتصادية ومعرفة تقنية في مجال صناعة السفن والسيارات والجوفضاء والفلزات والخشب وانها مستعدة للتعاون مع رجال الأعمال والتجار في المحافظة الايرانية. وأشار جراكاسوف الى تنامي العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا، وقال: ان الأوراق الملونة وأنواع المكائن تشكل أهم صادرات روسيا لإيران، وفي المقابل فان ايران تصدر المواد الغذائية والمجففات الى روسيا.

 
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