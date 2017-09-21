وأضاف جراكاسوف، الثلاثاء، في اجتماع مجموعة عمل الخاصة بتطوير صادرات المحافظة المركزية الذي عقد بمشاركة وفد تجاري من المحافظة الروسية في مدينة أراك (وسط البلاد): ان روسيا لديها ميزات اقتصادية ومعرفة تقنية في مجال صناعة السفن والسيارات والجوفضاء والفلزات والخشب وانها مستعدة للتعاون مع رجال الأعمال والتجار في المحافظة الايرانية. وأشار جراكاسوف الى تنامي العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا، وقال: ان الأوراق الملونة وأنواع المكائن تشكل أهم صادرات روسيا لإيران، وفي المقابل فان ايران تصدر المواد الغذائية والمجففات الى روسيا.