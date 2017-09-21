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رقم الخبر: 203201 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج 6ر22 مليون طن من البتروكيماويات في البلاد

إنتاج 6ر22 مليون طن من البتروكيماويات في البلاد

أعلنت الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية، أن إجمالي حجم الإنتاج تخطى مستوى 6ر22 مليون طن في فترة 21 مارس/ آذار - 22 أغسطس/ آب 2017.

وأوضحت الشركة، الأربعاء، أن إنتاج 21 وحدة بتروكيماويات في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) في الفترة المذكورة بلغ 155ر8 مليون طن، فيما سجل إنتاج 16 وحدة بمنطقة عسلوية (جنوب) نحو 775ر9 مليون طن. وأشارت الى أن إجمالي الإنتاج الفعلي لـ21 وحدة بتروكيماويات في باقي مناطق ايران، لامست 38ر4 مليون طن في الشهور الخمسة.

 
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