وأوضحت الشركة، الأربعاء، أن إنتاج 21 وحدة بتروكيماويات في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) في الفترة المذكورة بلغ 155ر8 مليون طن، فيما سجل إنتاج 16 وحدة بمنطقة عسلوية (جنوب) نحو 775ر9 مليون طن. وأشارت الى أن إجمالي الإنتاج الفعلي لـ21 وحدة بتروكيماويات في باقي مناطق ايران، لامست 38ر4 مليون طن في الشهور الخمسة.