دانت محكمة روسية فتاتين روسيتين بتهمة التخطيط للقيام بتفجير إرهابي داخل مركز للتسوق، وحكمت عليهما بالسجن ما مجموعه 23 عاما ونصف.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نفت تاتيانا كاربينكو ونتاليا غريشينا وضعهما خطة لتفجير سوق في مدينة روستوف الروسية، لكن فتاة ثالثة "اختيرت" بواسطتهما لتنفيذ التفجير الانتحاري، اعترفت بالخطة. وتلقت شريكتهما فيكتوريا سيمينوفا حكما مخففا بالسجن لثلاثة أعوام بسبب اعترافها بالمخطط.

وحكم على كاربينكو بالسجن 14 عاما ونصف، بينما حكم على غريشينا بالسجن لمدة 9 أعوام.