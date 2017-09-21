ارتفع عدد ضحايا زلزال المكسيك الذي بلغت قوته 1ر7 درجات على مقياس ريختر إلى 149 قتيلا على الأقل، وانهيار مبان عدة في المناطق المنكوبة.

ومن بين القتلى 21 طفلا، في حين مازال نحو عشرين آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار مدرسة في العاصمة المكسيكية.

وبحسب بيان أصدرته سلطات الدفاع المدني المكسيكية، فإن فرق البحث تواصل بحثها عن ناجين تحت الأنقاض.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أعلنت في تحذير لها الثلاثاء أن بلدة رابوسو التابعة لولاية بوبلا الواقعة على بعد 123 كيلومترا جنوب شرق العاصمة المكسيكية كانت مركز الزلزال العنيف.

ويتزامن الزلزال مع الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لمثيله الذي وقع عام 1985 وتسبب في خراب كبير بالمكسيك.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أميركية عن رئيس قوات الدفاع المدني المكسيكية لويس فيليب بوينتي في تغريدة له على تويتر قوله إن آلاف الناس فروا من مقار عملهم بعد سماع صفارات الإنذار، في حين توقفت المركبات في بعض الشوارع بالمناطق المتضررة جراء الزلزال.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباني ضخمة في مكسيكو سيتي تتمايل أثناء الزلزال ومباني أخرى تنهار بشكل كامل بعد الزلزال.

وأمر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو بتركيب مولدات طاقة لمساعدة رجال الإنقاذ في عملهم مع اقتراب الليل. وقال "ربما لا يزال بإمكاننا العثور على أشخاص بين الأنقاض"، داعيا إلى اجتماع لمجلس الأزمات الوطني وتفقد آثار الدمار بطائرة مروحية.

كما أمر الرئيس المكسيكي بإخلاء جميع المستشفيات المتضررة، وقال إن المرضى سينقلون إلى مستشفيات أخرى.

من جهته، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسالة عبر تويتر قال فيها "فليبارك الرب شعب مكسيكو سيتي. نحن معكم وسنكون هناك معكم".

ووقع الزلزال بعد ساعات من مشاركة كثيرين في تدريبات على مواجهة الزلازل في شتى أنحاء المكسيك في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي وقع عام 1985.

وصبيحة 19 سبتمبر/أيلول 1985 ضرب زلزال عنيف بقوة 8 درجات بحسب مقياس ريختر العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وأرجاءها، متسببا في مقتل قرابة 5 آلاف شخص على الأقل‎.

وكان قد نبش آباء معلقون بين الأمل والرجاء الأنقاض يوم الأربعاء، مع عمال الإنقاذ بحثا عن عشرات الأطفال الذين يخشى وجودهم بين حطام مدرسة في العاصمة مكسيكو سيتي بعدما دمرها أقوى زلزال بالمنطقة منذ عقود.

وهز الزلزال عشرات المباني وكسر مواسير غاز وأشعل حرائق في أنحاء المدينة وفي بلدات بوسط البلاد. وسقطت حجارة ولافتات على سيارات فحطمتها.

وانهارت أجزاء من كنائس قديمة في ولاية بويبلا إلى الجنوب من العاصمة والتي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان بها.

وبينما كانت الأرض تهتز ثار بركان بوبوكاتيبتل بالمكسيك، والذي يمكن رؤيته من العاصمة في أجواء الصباح الصافية. وعلى منحدراته انهارت كنيسة في منطقة أتزيتزيهواكان خلال قداس مما أودى بحياة 15 شخصا حسبما قال خوسيه أنطونيو جالي حاكم بويبلا.

وقالت الشركة الوطنية للكهرباء إن الكهرباء انقطعت عما يصل إلى 6ر4 مليون منزل وشركة ومنشأة أخرى من بينها 40 في المئة من منازل مكسيكو سيتي.