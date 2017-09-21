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رقم الخبر: 203195 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد يفكر في هدف الجار اللدود

مانشستر يونايتد يفكر في هدف الجار اللدود

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إبرام صفقة جديدة، لتعزيز صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، يرغب في التعاقد مع أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال، ويجهز 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب التشيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الدوري الإنجليزي تسمح بتفاوض اللاعب مع أي فريق داخل البريمييرليج، حال تبقى 6 أشهر فقط في عقده، مما يمنح سانشيز الفرصة للرحيل في يناير/كانون ثان المقبل.

وأكدت الصحيفة تراجع مانشستر سيتي عن ضم سانشيز، وذلك بعد التألق والتفاهم الكبير بين سيرجيو أجويرو وجابرييل خيسوس.

وكان سانشيز قريبا من مانشستر سيتي بصفقة بلغت 60 مليون إسترليني، إلا أنّ الجانرز رفض التخلي عن اللاعب في اللحظات الأخيرة، بعد فشلهم في استقدام توماس ليمار من موناكو الفرنسي.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في صيف 2018، ويرغب اللاعب في زيادة راتبه ليصبح 400 ألف إسترليني في الأسبوع، وهو الأمر الذي لم يقبله الجانرز حتى الآن.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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