قال وو شياوهوي، رئيس نادي شنغهاي شينهوا الصيني الثلاثاء، إنَّ المدرب جوس بويت، الذي استقال الأسبوع الماضي، كان الاختيار الثالث، أو الرابع لشغل المنصب.

وحل بويت، وهو من أوروجواي بديلاً للإسباني جريجوريو مانزانو، كمدرب للفريق قبل بداية الموسم للبناء على إنهاء الفريق الموسم الماضي بالمركز الثالث الموسم الماضي.

واستقال لاعب الوسط السابق لتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، من منصبه الأسبوع الماضي عقب 11 هزيمة في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم. وقال وو لمحطة تليفزيون شنغهاي: "قدم مانزانو إسهامات كثيرة وكنت أتمنى أن يستمر. تواصلنا في نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يستطع تقبل الظروف المحيطة به".

وأضاف "كنا نبحث أيضًا عن بدائل، بينما كنا نتفاوض معه ونظرًا لقصر الفترة الزمنية فقد اخترنا بويت لكنه كان الخيار الثالث، أو الرابع بالنسبة لنا". كان شينهوا، يأمل في البناء على إنهائه القوي للدوري الصيني للموسم الماضي، لكنه فشل في الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا عقب الخسارة أمام برزبين رور الـسترالي في الأدوار التمهيدية.

ولا يزال الفريق، يعاني في الدوري المحلي؛ حيث يحتل المركز 11. وقال وو، إن شينهوا انتظر طويلاً ليستبدل بويت الذي تشمل مسيرته التدريبية فترة 18 شهرًا تولى فيها قيادة سندرلاند الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف "قمنا بتغيير بويت في وقت متأخر للغاية. أثرت النتائج السيئة في البداية على بويت، وأثارت الكثير من التساؤلات. وتابع "كنت أتمنى أن يتعامل مع الموقف وألا يهتز مستواه، لكن الضغط ازداد عليه ولم يستطع التعامل مع الموقف بعدها".