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رقم الخبر: 203193 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: رياضة  
الروسية كاساتكينا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة طوكيو للتنس

الروسية كاساتكينا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة طوكيو للتنس

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى ثاني أدوار بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 890 ألف دولار.

ففي الدور الأول للبطولة، تغلبت كاساتكينا على منافستها الأمريكية المتأهلة من التصفيات ماديسون برينجل، بثلاث مجموعات لواحدة، بواقع (3-6، 6-2 و6-4).

وتواجه النجمة الروسية الصاعدة في الدور المقبل، المصنفة السابعة في البطولة (الأولى عالميا سابقا)، الألمانية أنجليك كيربر، التي تفوقت على وصيفة بطلة العام الماضي، اليابانية نعومي أوساكا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع

(6-3 و6-4).

وتأهلت إلى الدور ذاته الروسية الأخرى، أنستاسيا بافليوتشينكوفا، بفوزها على الأمريكية كارتن بيلس، بنتيجة

(4-6، 6-0 و6-4).

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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