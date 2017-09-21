تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى ثاني أدوار بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 890 ألف دولار.

ففي الدور الأول للبطولة، تغلبت كاساتكينا على منافستها الأمريكية المتأهلة من التصفيات ماديسون برينجل، بثلاث مجموعات لواحدة، بواقع (3-6، 6-2 و6-4).

وتواجه النجمة الروسية الصاعدة في الدور المقبل، المصنفة السابعة في البطولة (الأولى عالميا سابقا)، الألمانية أنجليك كيربر، التي تفوقت على وصيفة بطلة العام الماضي، اليابانية نعومي أوساكا، بمجموعتين متتاليتين، بواقع

(6-3 و6-4).

وتأهلت إلى الدور ذاته الروسية الأخرى، أنستاسيا بافليوتشينكوفا، بفوزها على الأمريكية كارتن بيلس، بنتيجة

(4-6، 6-0 و6-4).