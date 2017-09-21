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رقم الخبر: 203192 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: رياضة  
شباب ايران بالـ "الووشو" يختتمون البطولة بذهبيتين وفضيتين
كأس آسيا في كوريا الجنوبية

شباب ايران بالـ "الووشو" يختتمون البطولة بذهبيتين وفضيتين

الوفاق- خاص/ حصد شباب ايران في اليوم الاخير امس الاربعاء من بطولة كأس آسيا للشباب بالووشو ذهبيتين وفضيتين.

حيث خطفت "زهرا كياني" في الفئة العمرية (15 – 18) الميدالية الذهبية بحصولها على 9.51 نقطة، فيما جاءت دانغ من فيتنام بالمركز الثاني وكيدا من اليابان بالمركز الثالث.

وحصل منتخب ايران للبنات المكون من زهرا كياني وناهيد بورشبانان على المركز الاول ايضاً وتقلدوا الذهبية بحصولهم على 9046 نقطة، وجاء منتخب هونغ كونغ ثانياً فيما حل منتخب كوريا الجنوبية ثالثاً.

فيما حصل منتخب ايران للذكور المكون من امير حسين سلطاني وسيد محمد حسيني على الميدالية الفضية باحرازهم 9.50 نقطة، وجاءت ماليزيا بالمركز الاول وحلت هونغ كونغ بالمركز الثالث.

وبهذا يكون المنتخب الايراني قد حصل على 3 ذهبيات وخمس فضيات و8 برونوزيات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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