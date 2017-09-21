الوفاق-خاص/ ارتفعت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية الثلاثاء في منافسات دورة الالعاب الآسيوية داخل الصالات 2017 الجارية في تركمنستان الى 26 ميدالية متنوعة لتحتفظ بالمركز الثاني في جدول الميداليات.

وتحافط على مركزها الثاني في التسلسل العام

وحصدت ايران في نهاية اليوم الثالث من منافسات دورة الالعاب الآسوية داخل الصالات والفنون القتالية 2017 المقامة في عشق آباد، 7 ميداليات ذهبية و4 فضيات و15 برونزية، لتحتفظ بالمركز الثاني في جدول الميداليات بعد تركمانستان البلد المضيف.

هذا وتقلد الذهب كل من (مهدي اسحاقي – مهدي جلالي – سروش احمدي – سعيد رجبي) في التايكواندو، وحسن تفتيان في سباق الدراجات الهوائية، ومسعود جليلوند في رياضة "الجوجيستو".

أما الميداليات الفضية فتقلدها كل من (مسعود حسن زاده فضيتان في "الجوجيستو" وحامد ميرزا بور في المصارعة التقليدية وزهرا يزداني في المصارعة بالحزام).

وحصل على الميداليات البرونزية كل من (فاطمة مداحي في التايكواندو – ليلا سياهوشي وريحانة شيخيان وقاسم دازي وحبيب الله ترابي واسماعيل اميري في المصارعة التقليدية – داود عوض زاده وياسر محمدي وزهرا مجدي وزهرا محمودي وسعيدة رحيمي في المصارعة بالحزام نوع المصارعة الحرة – سوده كمنداني ومسعود جليلوند في "الجوديستو" – رضا يزداني وحسين كيهاني في الجري 3000 متر).