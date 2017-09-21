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|رقم الخبر: 203190
|تاريخ النشر: أيلول 20, 2017
|الوقت: 19:48
|الاقسام: رياضة
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نادال: تصدري التصنيف العالمي مكافأة على مسيرتي
أكد لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال، أن وصوله إلى المركز الأول في التصنيف العالمي يعد مكافأة كبيرة على مسيرته في ممارسة اللعبة ..وقال "هذا إنجاز جديد يجعلني سعيدا ..ولكني لا أشعر بكوني الأفضل بالمركز الأول أو الثاني".
وأضاف نادال أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي بمدنية مالاجا " كوني اتصدر التصنيف العالمي في الوقت الحالي ليس له أي تأثير بالنسبة لي، فمشاعري الداخلية لا تجعلني أفكر في هذا قبل المباريات، بل أفكر فقط في الفوز على منافسي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحافظة على الطموح أمر أساسي لتحقيق الانتصارات".
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