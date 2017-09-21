نادال: تصدري التصنيف العالمي مكافأة على مسيرتي أكد لاعب التنس الإسباني رفائيل نادال، أن وصوله إلى المركز الأول في التصنيف العالمي يعد مكافأة كبيرة على مسيرته في ممارسة اللعبة ..وقال "هذا إنجاز جديد يجعلني سعيدا ..ولكني لا أشعر بكوني الأفضل بالمركز الأول أو الثاني".