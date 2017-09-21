قرَّر الاتحاد الدولي للدراجات تقليص عدد المتسابقين في كل فريق مشارك في سباق فرنسا للدراجات لـ8 العام المقبل في إطار تحديث لقواعد السباقات التي أعلنها الاتحاد الثلاثاء.

وسيتقلص عدد المتسابقين في كل من سباقي إيطاليا واسبانيا من تسعة إلى ثمانية، من أجل تحسين مستوى سلامة المتسابقين والمشاهدين والمواكب المرافقة للمشاركين.

وتعني هذه الإجراءات تقليص عدد المتسابقين في السباقات الثلاثة الرئيسية، إلى 176 متسابقًا العام المقبل بدلاً من 198.

وسيتقلَّص عدد المتسابقين المشاركين في السباقات الأخرى على الطرق للرجال، ضمن جدول سباقات الاتحاد الدولي إلى 7 متسابقين لكل فريق.