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رقم الخبر: 203188 تاريخ النشر: أيلول 20, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: ثقافة وفن  
«كلمة ثلاثية الاحرف» يُرشح لجائزة استراليا

«كلمة ثلاثية الاحرف» يُرشح لجائزة استراليا

رُشح الفيلم الايراني القصير «كلمة ثلاثية الاحرف» للمخرج صالح كاشفي لجائزة في مهرجان «آبورن» الدولي للافلام في استراليا.

 

وبدأت أعمال المهرجان الذي يعنى بافلام الاطفال والشباب اعتبارا من 18 سبتمبر ويستمر الى 22 منه في مدينة سيدني ومدن اخرى من  ولاية «ويلز» بجنوب استراليا.

ويشتمل مهرجان «آبورن» على ستة اقسام هي «قسم افضل فيلم قصير للمخرجين الاطفال (8 الى 14 عاما)، وقسم افضل فيلم قصير للمخرجين الشباب (15 الى 22 عاما) وقسم افضل فيلم قصير للاطفال، وقسم افضل فيلم قصير للشباب، و افضل فيلم طويل للاطفال وبالتالي قسم افضل فيلم طويل للشباب.

وقد رُشح فيلم «كلمة ثلاثية الاحرف» (كلمة سه حرفي) للمخرج  الايراني الشاب صالح كاشفي البالغ من العمر 18 سنة، لجائزة قسم المخرجين الشباب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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